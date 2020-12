Non ancora risolta la questione del trasporto scolastico per i ragazzi delle scuole superiori che dal 7 gennaio dovrebbero frequentare un presenza. Il tavolo di coordinamento prefettizio che si è riunito in videoconferenza questa mattina ha verificato che per le scuole di Crema c’è l’effettiva possibilità di garantire da subito le lezioni in presenza per i tre quarti della popolazione scolastica, ma non così per gli istituti di Cremona. Per questi si rende necessario un ulteriore approfondimento: il dirigente dell’Ust Fabio Molinari ha convocato una conferenza dei servizi con i dirigenti scolastici di Cremona per martedì 22 dicembre, in vista della nuova riunione del tavolo di coordinamento prefettizio fissata per mercoledì 23.

Alla riunione di questa mattina hanno partecipato il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, il referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Donati, il direttore dell’Agenzia per il Tpl di Cremona e Mantova, Claudio Cerioli, il vice presidente della Provincia, Rosolino Azzali, il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, e il vicesindaco di Casalmaggiore, Giuseppe Leoni.