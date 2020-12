Tornano a tingersi di sangue le strade del territorio cremonese: il bilancio è di due vittime, lungo la strada che collega Soncino e Orzinuovi, dove un’auto è volata fuori strada, all’altezza della discoteca River, schiantandosi contro gli alberi, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanze, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Orzinuovi, che si sono occupati di recuperare i feriti dalle lamiere. Per due di loro, due ragazzi rispettivamente di 24 e 25 anni, non c’è stato nulla da fare. Una terza persona è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso in gravi condizioni. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Crema.

SEGUONO AGGIORNAMENTI