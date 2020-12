80 anni di età e 50 di professione forense: agli avvocati Dalmazio Bossi e Alfeo Garini, l’Ordine di Cremona ha consegnato le ‘Toghe d’oro’ come riconoscimento per questo importante traguardo. C’è stata la consegna “virtuale” con tutti gli appartenenti all’Ordine collegati online, mentre oggi i due premiati si sono presentati separatamente alla sede dell’Ordine per ricevere la medaglia direttamente dalle mani della presidente Marzia Soldani e del consigliere Franco Tagliaferri.

I riconoscimenti sono stati conseguiti “per la carriera, la passione, la competenza e l’impegno profusi negli anni e per l’apporto così dato all’Avvocatura”. “Sono passati 50 anni, non mi sembra vero”, ha commentato l’avvocato Garini, che è stato anche sindaco di Cremona. Entrambi i premiati hanno voluto ricordare con affetto i colleghi scomparsi. Più avanti, quando la pandemia lo permetterà, verrà organizzato un momento conviviale.

Sara Pizzorni