Scende dall’autobus con la spesa, ma non fa in tempo a risalire per recuperare il figlio di cinque mesi, in quanto il mezzo riparte: a lanciare l’allarme, una mamma residente a Cremona, che ha fermato una pattuglia di Carabinieri in grande stato di agitazione.

Ai militari, della stazione di Pizzighettone, la donna ha raccontato di essersi attardata per recuperare le borse della spesa, quando il mezzo ha richiuso le porte ed è ripartito, con il bambino a bordo. Grande lo spavento della donna, che ha subito temuto per l’incolumità del figlio.

Gli uomini dell’Arma si sono quindi immediatamente messi alla ricerca del mezzo, intracciandolo dopo alcuni minuti all’altezza di Piazza Libertà, e hanno soccorso il piccolo, che è stato restituito alla madre.