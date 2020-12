Tragico incidente nel tardo pomeriggio di martedì 22 dicembre a Casalmaggiore, lungo la provinciale Sabbionetana 420. Un 31enne a bordo della propria bicicletta è stato investito da una Toyota ‘Yaris’ all’altezza del centro commerciale ‘Padano’. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno provato in ogni modo a soccorrere il ferito. Per lui, però, non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche la Polstrada, che si occupa dei rilievi del caso, insieme ai Carabinieri e ai Vigili, che si stanno occupando di gestire la viabilità.

SEGUONO AGGIORNAMENTI