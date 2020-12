Appuntamento questa sera, 23 dicembre con il gospel pre-natalizio, una tradizione per l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Cremona1, canale 80 del Digitale Terrestre e anche in streaming sul sito www.cremona1.it.

Protagonista sarà la voce di Sherrita Duran accompagnata da quattro coriste e da un trio formato da pianoforte, basso e batteria Nel corso dello spettacolo, voci davvero indimenticabili si uniranno in un’armonia da brividi per interpretare canzoni che toccano il cuore: da Amazing Grace a When the Saints Go Marching In, dai brani che più evocano il Natale, quali White Christmas, Jingle Bells e Santa Claus Is Coming To Town fino ai grandi classici del genere gospel come This Little Light of Mine e Amen.

Un’esperienza gospel da non perdere, insieme a Sherrita Duran, californiana di origine ma ormai italiana di adozione. Dotata di una voce calda, dal particolare timbro morbido e vellutato, con un’estensione vocale senza confini e un’ottima tecnica, Sherrita Duran è un’artista a tutto tondo che spazia con grande versatilità e originalità dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica Soul alla dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical.

Sherrita Duran Gospel Show è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini e MDV Friends.