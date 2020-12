Dopo l’accensione della nuova illuminazione in viale Po, Forza Italia ricorda come i fondi per finanziare l’opera provengano dalla Regione. “E’ giusto rimarcare che in un anno difficile come quello che si sta per concludere, ci sono azioni positive già in atto e che proseguiranno in futuro a beneficio di tutta la cittadinanza” sottolineano i consiglieri Carlo Malvezzi, Federico Fasani e Saverio Simi in una nota.

“Tra queste l’illuminazione della ciclabile di viale Po inaugurata ieri e tra le prime che le persone possono apprezzare. Questi lavori rientrano in un pacchetto di opere interamente finanziate da Regione Lombardia che ammontano a più di 5 mln di euro e che copriranno interamente la maggior parte dei lavori dei prossimi anni.

Riteniamo giusto dar merito all’impegno di tutto il centrodestra Lombardo che nonostante la drammaticità del momento ha trovato la forza di un impegno concreto. Anche nei momenti più difficili abbiamo preferito il lavoro alla polemica, la collaborazione istituzionale alla strumentalizzazione politica di cui si è spesso reso interprete nei mesi scorsi anche il primo cittadino di Cremona”.