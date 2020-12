Ed oggi, a seguito dell’ultimo Dpcm 3 dicembre 2020 che, per assicurare dal 7 gennaio 2021 la ripresa del 75% delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado in presenza ha istituito presso ciascuna Prefettura un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, abbiamo chiesto un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Per quanto ci riguarda il ricorso generalizzato alla Dad, che ha allontanato dalla scuola milioni di studenti, rappresenta un evento triste, non dovuto a responsabilità della scuola che però oggi paga il prezzo più alto per il ritardo della mancanza di coordinamento tra i soggetti istituzionali.

Chiediamo di poter lavorare in sinergia per ripristinare le condizioni indispensabili a rendere effettivamente esigibile il diritto allo studio di milioni di studenti. E’ questo il motivo per cui continuiamo a chiedere che la scuola venga veramente messa al centro. La qualità e la ricchezza delle relazioni che si costruiscono in una classe non si potranno mai ottenere in videoconferenza o con strumenti informatici che possono essere solo un complemento limitato e di mero supporto all’insegnamento in presenza.