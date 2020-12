86 nuovi positivi in provincia di Cremona: questo il dato nella giornata del 25 dicembre, quando sono 2628 i nuovi contagiati in tutta la Regione, su quasi 30mila tamponi eseguiti, il 9,4%.

I guariti/dimessi in regione sono 386.391 (+1.721), di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti; in terapia intensiva sono ricoverate 522 persone (+1); 3976 quelli non in terapia intensiva (-202). 105 i nuovi decessi per un totale complessivo da inizio pandemia pari a 24.782. Un numero molto alto di vittime: la cifra rappresenta oltre un quarto di quella nazionale (459 le persone decedute). In Italia i nuovi positivi sono 19.037 su 152.324 tamponi eseguiti.