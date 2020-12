Tornano a scendere i contagi in provincia di Cremona: il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 26 rispetto agli 86 di ieri per un numero di tamponi più basso: 15.337 per una percentuale del 10,4%. 1.606 i nuovi casi in Lombardia, di cui 66 debolmente positivi. Scendono di altre 9 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 513, mentre scendono di 137 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.839 ricoverati. I decessi sono 36. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 499 contagi, di cui 313 in città, Bergamo 97, Brescia 131, Como 125, Lecco 68 Lodi 11, Mantova 96, Monza e Brianza 141, Pavia 30, Sondrio 10 e Varese con 341. I guariti/dimessi sono 658. In Italia i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 10.407 (ieri 19.037). I morti 261 (ieri 459). Sono 81.285 i tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri. In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620. Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155).