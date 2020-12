Brutta sorpresa oggi per la dirigenza dell’Esperia Calcio: gli spogliatoi del campo di via Lancetti sono stati vandalizzati da ignoti che hanno staccato parti elettriche e distrutto porte. “Oggi abbiamo trovato il centro sportivo Lancetti in queste condizioni …. non abbiamo parole per commentare, solo rabbia e tristezza”, il commento sulla pagina Facebook della società.

L’azione vandalica è stata del tutto gratuita: niente è stato asportato, ma il defibrillatore è stato staccato e buttato nell’acqua e sono state divelte le canaline dei fili elettrici.

Amarezza e indignazione anche nelle parole dell’assessore allo sport Luca Zanacchi: “Si progetta, si collabora, si costruiscono percorsi virtuosi con le associazioni sportive della città e poi ci sono i cretini, e definirli tali è ancora poco, che si divertono a distruggere dove pochi cercano di costruire spazi di sport, educazione e socialità. Non è stato l’unico episodio durante questo pessimo 2020. Non poche strutture comunali, a causa del loro scarso utilizzo dato dal Covid, sono state vandalizzate da vigliacchi che si muovono di notte e si divertono a rompere quello che altri costruiscono con grande dedizione. Ricostruiremo ma il fastidio resta”.