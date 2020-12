Mentre la Cremonese si prepara al big match di stasera con il Monza, la società grigiorossa sta già pensando a come intervenire per rinforzare in particolare il reparto arretrato, sul tavolo ci sono già alcuni nomi. Per il ruolo di difensore centrale si parla di Massimo Volta, 33enne del Benevento, e di Arturo Calabresi, 24 anni attualmente a Bologna, entrambi mai impiegati in questa stagione e dunque disponibili ad una nuova proposta che li porti a ritrovare il campo. Il terzo nome è quello di Fabrizio Cacciatore, terzino destro/sinistro che la scorsa estate si è svincolato dal Cagliari e che potrebbe dunque già firmare un nuovo contratto senza attendere l’apertura ufficiale del mercato e dunque scendere in campo già nell’ultima partita del 2020 a Reggio Calabria. Intanto però gli occhi sono puntati a questa sera con la squadra che proverà a regalare una gioia ai tifosi e a mister Bisoli che con il Monza festeggerà la sua 500esima panchina tra i professionisti.

Cristina Coppola