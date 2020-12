Il presidente dell’ordine dei medici di Cremona, Gianfranco Lima: “Bisogna vaccinarsi perchè è l’unica arma di cui oggi disponiamo per combattere il virus. Noi operatori della sanità dobbiamo preoccuparci di tutelare noi stessi per primi, per tutelare poi la salute della collettività”. E per quanto riguarda i timori di molti sulla sicurezza di un vaccino fabbricato in meno di un anno dalla comparsa della pandemia: “E’ il segno che quando si lavora collaborando a livello globale, come si dovrebbe fare anche per l’ecologia, le cose funzionano meglio”. gb

Intervista a Lima 2

La commozione del direttore sanitario dell’Ospedale, Rosario Canino