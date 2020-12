Per stasera e fino al pomeriggio di domani, lunedì 28, è prevista neve anche nella nostra città. Ieri, sabato 26 dicembre, dalle 15 alle 21, il Comune ha attivato gli spargisale su tutto il territorio comunale come attività preventiva sia al ghiaccio, sia alla neve. “Tutti i 57 mezzi spazzaneve – annuncia il sindaco Galimberti – sono stati preallertati e sono pronti ad intervenire non appena lo spessore dell’accumulo nevoso permetterà di iniziare le operazioni.

“Raccomandiamo prudenza e particolare attenzione soprattutto nella giornata di lunedì quando si prevedono i massimi accumuli di neve. Ci impegniamo per limitare il più possibile i disagi e per garantire comunque servizi e viabilità in sicurezza”.