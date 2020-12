Dal 4 al 25 gennaio 2021 vengono aperte le iscrizioni per le scuole infanzia del Comune di Cremona. Possono iscriversi i bambini residenti nel Comune di Cremona nati nel 2018 (oppure nel 2017 o nel 2016) che inizieranno la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022. È possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente in modalità on-line dalle ore 8.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021.

Prima di iscriversi è necessario registrarsi ai servizi online del Comune di Cremona (qualora non già registrati). La registrazione può avvenire tramite SPID, oppure CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria), oppure tramite registrazione manuale. La registrazione è possibile in qualsiasi momento. Si consiglia di registrarsi appena possibile, in quanto la procedura può richiedere alcuni giorni lavorativi per essere conclusa. Una volta ottenute le credenziali di accesso si può procedere all’iscrizione on-line alla scuola. In fase di iscrizione alla scuola infanzia si potrà anche effettuare l’iscrizione alla ristorazione scolastica. Per gli utenti che effettueranno l’iscrizione in modalità online sarà sempre possibile contattare telefonicamente gli uffici durante gli orari di apertura del servizio.

Solo ed esclusivamente chi non ha a disposizione l’accesso ad internet potrà prenotare un appuntamento per la compilazione del modulo presso gli uffici del Settore Politiche Educative nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 mentre il mercoledì in orario continuato dalle 8.30 alle 16.30. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi – “Tessera Sanitaria”).

Per agevolare e supportare le famiglie, giovedì 7 gennaio alle 17.00 il Servizio Politiche Educative ha organizzato un incontro online, aperto a tutti i genitori interessati, per fornire ogni informazione utile ai fini delle iscrizioni presso le scuole infanzia comunali e per chiarire eventuali dubbi. Il link per partecipare sarà pubblicato sulla home page del Comune di Cremona ( www.comune.cremona.it ) qualche giorno prima.

Tutte le nove scuole d’infanzia comunali propongono per la mattina di sabato 9 gennaio, tra le 9 e le 12, un “open day” dedicato alle famiglie con lo scopo di far conoscere ambienti, spazi e organizzazione della giornata educativa. Le modalità di svolgimento dell’appuntamento (in presenza previo appuntamento oppure online tramite videoconferenza) saranno pubblicate sulla home page del sito del Comune di Cremona in conformità con le norme di prevenzione del contagio.

La scuola infanzia, ricordano dal Comune, “è un importante servizio educativo che concorre con le famiglie allo sviluppo affettivo, cognitivo dei bambini e ne promuove l’autonomia, la conoscenza, la creatività ed assicura loro un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative, anche attraverso interventi di prevenzione volti a ridurre ogni forma di svantaggio. Si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di confronto con le famiglie sugli aspetti fondamentali della crescita di ciascun bambino”.