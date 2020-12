Molti appartamenti della zona Po sono al freddo questo pomeriggio, a causa delle interruzioni di energia elettrica che si sono succedute anche per brevi momenti nell’arco della giornata. Questo potrebbe aver causato un malfunzionamento delle caldaie condominiali che servono i complessi di via Navaroli e via dei Classici, oltre ad altre zone della città.

Come confermato anche dal Comune, la neve ha provocato sbalzi di tensione che hanno portato a brevi interruzioni dell’energia elettrica. La causa sarebbe da ricercarsi nella trasmissione di energia da parte di Terna S.p.A., trasportatore nazionale. Le criticità alle utenze cremonesi si sono ripetute nel corso della giornata e hanno riguardato l’intera regione Lombardia.