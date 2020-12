Dalle 7 di stamattina, dopo un’altra salatura effettuata stanotte, sono state messe in funzione le 53 lame sgomberaneve del Comune di Cremona, insieme a 9 mezzi spargisale. Ad annunciarlo, in un post sulla propria pagina Facebook, è il sindaco Gianluca Galimberti, che ha altresì evidenziato come, per ragioni di sicurezza, sia “stato chiuso il Cimitero cittadino che rimarrà non accessibile anche nella giornata di domani per le operazioni di pulizia”. Tra i danni più ingenti, anche il crollo di una copertura presso il centro sportivo Le Pleiadi, a causa della neve.

“Stiamo intervenendo sulle situazioni più critiche come sottopassi o caduta di alberi” commenta ancora Galimberti. Gli addetti “continueranno a lavorare ad oltranza per cercare di tenere pulite le strade finché la situazione non si sarà stabilizzata. Le squadre manuali sono entrate in azione all’ospedale, in centro e in stazione e appena possibile arriveranno anche in altre zone per pulire e salare i marciapiedi.

“La situazione è particolare e chiediamo di spostarsi con le auto solo per reali necessità, con la massima cautela e forniti di gomme termiche!”.