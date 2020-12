Aumentano i contagi in provincia di Cremona dove sono 38 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore per un numero di tamponi di 11.607 e per una percentuale scesa al 7,2%. 843 i casi in Lombardia, di cui 47 debolmente positivi. Scendono di altre 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 498, mentre scendono di 157 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.634 ricoverati. I decessi sono 49. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 256 contagi, di cui 206 in città, Bergamo 14, Brescia 105, Como 50, Lecco 34 Lodi 29, Mantova 46, Monza e Brianza 59, Pavia 74, Sondrio 42 e Varese con 68. I guariti/dimessi sono 1.141.

Intanto, secondo quanto annunciato dall’assessore regionale al welfare Giulio Gallera, domani “arriveranno in 94.770 dosi di vaccino anti-Covid, che verranno immediatamente distribuite nei centri HUB. Si prevede di iniziare le somministrazioni a partire da giovedì 31 dicembre”.

Oggi in Italia si registrano 11.212 casi, in aumento rispetto ai 9.585 di ieri, ma con molti più tamponi, 128.740 (60mila in più di ieri). In aumento anche i decessi, 659 oggi contro i 445 di ieri, ma pesano numerose notifiche arretrate giunte solo oggi dalle Regioni. Il totale delle vittime sale a 73.029. Il tasso odierno di positività è del 8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri. Ancora in calo le terapie intensive: -16 oggi (ieri -15), che scendono a 2.549. E in diminuzione anche i ricoveri ordinari dopo due giorni di crescita: -270 (ieri +361), 23.662 in tutto. Si registrano inoltre 17.044 guariti, mentre gli attualmente positivi scendono di 6.493 unità toccando quota 568.728. Di questi, 542.517 sono in isolamento domiciliare, 6.207 meno di ieri.