“Direi che l’obbligo della vaccinazione potrebbe diventare necessario, ma dovrebbe essere l’ultima ratio perché sarebbe ammettere una sconfitta”. E’ questo il pensiero del presidente dell’Ordine provinciale dei medici che ha poi esaminato la possibilità che qualche iscritto possa rifiutarsi di sottoporsi al vaccino: “Certamente dovremo prendere in esame il problema perché avrebbe anche delle implicazioni deontologiche: il medico è tenuto alla tutela individuale di se stesse perché questo serve a tutelare la comunità. Rifiutare di vaccinarsi vuol dire uscire dal sistema sanitario e chi lo fa verrà perseguito dall’Ordine”. Lima, in ogni caso, sottolinea: “C’è stata una buona adesione da parte degli operatori sanitari e al momento non ci sono state segnalazione di medici che non vogliono farsi vaccinare”.

Servizio di Simone Bacchetta