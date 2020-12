Non solo disagi sulle strade: anche i treni hanno sofferto ieri, per neve e ghiaccio, sia sulle linee lombarde che su quelle verso l’Emilia Romagna. E ancora oggi, 29 dicembre, la tratta Cremona-Fidenza vede la cancellazione di parecchi treni: 11014 – 11026 – 11030 – 11013 – 11025 – 11029 – 28596 – 28595).

Sulla Cremona – Brescia il treno 10516 delle 7.24 sta viaggiando con un ritardo di 34 minuti per allungamento dei tempi di preparazione. Su tutta la linea – avverte Trenord – si potranno verificare ancora per la giornata del 29 dicembre ritardi e cancellazioni a causa della presenza di ghiaccio sulla linea elettrica.

Sulla Codogno – Milano sono stati soppressi in via preventiva i treni 10001 in partenza da Cremona per Mantova delle 6,13; il 10004 in arrivo da Mantova a Cremona alle 8,49; il 10790 da Cremona a Codogno delle 8,19; il 10796 da Cremona a Codogno delle 14.26; il 10793 da Codogno in arrivo a Cremona alle 10,55; il 10797 da Codogno in arrivo a Cremona alle 16,55.

Su questa stessa linea il treno 2158 sta viaggiando con 19 minuti di ritardo, mentre per un guasto nei pressi di Pizzighettone, il 2156 ha accumulato 38 minuti sulla tabella di marcia.