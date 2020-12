Tre ragazze romene residenti a Cremona, due sorelle e un’amica, età 21, 23 e 27 anni, sono state fermate nel vicentino intorno all’1 di mercoledì a Sarego da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Lonigo. Le giovani hanno dichiarato di trovarsi in zona per andare a trovare un amico di cui hanno solo fornito il nome ma non hanno dato altri particolari. Per questo motivo le tre sono state sanzionate come previsto dal Dpcm.