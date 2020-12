Semafori spenti questa mattina, mercoledì 30 dicembre, nella zona della chiesa di San Luca, all’incrocio tra viale Trento e Trieste e Corso Garibaldi. Un problema ricorrente, quello dei semafori spenti o costantemente lampeggianti, che va a sommarsi alle difficoltà alla circolazione causate dalla presenza della neve a bordo strada che fa sì che anche i pedoni spesso camminino sulla carreggiata e non sui marciapiedi, spesso ancora ricoperti dalla stessa neve o dal ghiaccio. L’incrocio di San Luca, in ogni caso, non è stato l’unico punto della città a far registrare il problema: episodi simili si sono verificati, ad esempio, in via Montello e a Porta Milano.