C’è tempo sino a lunedì 11 gennaio 2021 per la presentazione delle domande per ottenere un contributo a fondo perduto nell’ambito dell’apposito bando del Comune di Cremona che ha stanziato un pacchetto di 100.000,00 euro destinato alle imprese che operano nell’ambito della cultura e dello sport e che hanno subito una sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria. Il bando infatti è stato riaperto e prorogato sino all’11 di gennaio 2021. In particolare è possibile ottenere un rimborso di 500,00 euro se nel 2019 sono state sostenute spese da un minimo di 501,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro. Per tutte le imprese invece che certificheranno spese superiori ai 5.000,00 euro il rimborso sale a 1.000,00 euro. Le realtà imprenditoriali sportive e culturali cittadine che ancora non l’hanno fatto possono consultare il bando pubblicato sul sito del Comune (lo si trova al seguente link: https://www.comune.cremona.it/node/498785) dove sono specificate le modalità per la presentazione delle domande.