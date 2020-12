Il Consultorio Ucipem Cremona continua “ad accompagnare le famiglie, offrendo ai genitori percorsi di riflessione e confronto”. La finalità è quella di “approfondire e condividere in gruppo e attraverso il gruppo alcuni pensieri, vissuti ed idee inerenti al ruolo genitoriale in questo tempo di emergenza e riorganizzazione”. Per questo è stato organizzato un gruppo online di discussione e confronto per genitori di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 13 anni dal titolo ’Diventare grandi ai tempi del Coronavirus – La preadolescenza in casa’.

Il percorso vuole essere “uno spazio di confronto tra genitori e operatori consultoriali, al fine di condividere alcuni aspetti legati alla crescita dei ragazzi e alla complessità a cui i genitori sono chiamati a far fronte: emozioni, regole, tempi, spazi, autonomie, smartworking, amicizie e relazioni, DAD”. Gli argomenti trattati saranno approfonditi attraverso contributi forniti dagli operatori e il confronto tra i partecipanti.

Gli incontri si terranno tramite la piattaforma GOOGLE MEET lunedì 18, 25 gennaio e 1 febbraio dalle 18 alle 19.30 e saranno condotti dal dott. Mattia Cabrini e dalla dott.ssa Marta Prarolo. E’ necessaria l’iscrizione e si richiede la partecipazione ai tre incontri (per i quali è valida un’unica iscrizione entro il 13 gennaio). Il corso è gratuito e ci si può iscrivere sul sito www.ucipemcremona.it.