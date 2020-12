La Regione Lombardia ha diffuso un’allerta gialla per rischio di vento forte. In particolare, per la giornata di domani 1 gennaio, si prevedono precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, su tutto il territorio regionale, con quota neve variabile durante la giornata. Sempre per la giornata di domani si prevedono inoltre venti moderati da est, con rinforzi sulla pianura orientale e sul Garda dopo le ore 12, con prosecuzione anche nella giornata di sabato, con velocità medie comprese tra 20 e 40 km/h e raffiche fino a 50 km/h.