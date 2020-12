Il direttore di CremonaOggi e Cremona 1 Guido Lombardi ha intervistato i sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Gianluca Galimberti ha esordito sottolineando: “Sicuramente il lavoro è stato tantissimo, ma mi è stata data possibilità di riconoscere quanto coraggio e valore c’è nella nostra comunità. Rimane il ricordo del dolore vissuto, ma anche proprio del coraggio e della forza di tantissimi donne e uomini, ragazze e ragazzi: ripartiamo da qua perché è importante per costruire il futuro”. “Tante volte – ha aggiunto Galimberti – abbiamo ringraziato gli operatori sanitari e non hanno ancora finito la loro battaglia. Non possiamo neanche dimenticare tutte le persone che hanno continuato a lavorare e quanti, loro malgrado, hanno dovuto chiudere e stanno lottando per costruire un futuro”. (nel video l’intervista completa)