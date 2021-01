servizio di Silvia Galli

Quasi terminato il restauro della pala dedicata alla ‘Madonna dell’Itria’, opera del periodo siciliano di Sofonisba Anguissola, presso il laboratorio del Museo Civico di Cremona. Come spiega il conservatore del museo, Mario Marubbi, siamo nella fase del ritocco, dopo le stuccature. Il dipinto, riportato al suo aspetto originario, partirà poi per Milano, dove dal 4 febbraio (salvo imprevisti) sarà in esposizione nella mostra dedicata alle donne pittrici, insieme ad altre 10 opere provenienti dal Museo cremonese.

La pala tornerà a Cremona a inizio estate, in vista poi di una mostra che il Museo sta cercando di organizzare per fine anno con altre opere di Sofonisba realizzate nel periodo siciliano.