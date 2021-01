Un autoarticolato per il trasporto di latte si è ribaltato questa mattina poco prima delle 6.30 sulla strada provinciale della Melotta in territorio di Soncino. Il conducente, un uomo di 49 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Crema. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento volontari da Orzinuovi e un’ambulanza della Croce Verde di Soncino.