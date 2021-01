Entra nel vivo oggi la campagna vaccinale presso l’Asst di Cremona, che vedrà il coinvolgimento di 240 operatori ospedalieri. Il via alle vaccinazioni sarà dato alle 13 e proseguirà fino alle 18, in 4 postazioni allestite ad hoc presso il Centro trasfusionale. Sono otto gli operatori che saranno impegnati in alternanza. I primi a vaccinarsi saranno ovviamente medici e infermieri, ma anche operatori Areu e delle Croci, operatori socio-sanitari, addetti alle mense e al servizio di pulizia e sanificazione.