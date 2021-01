Denunciato dai carabinieri di Montodine un minorenne di Castelleone trovato in possesso di oltre un etto di hashish, un bilancino elettronico e uno spinello, durante un controlo dell’autovettura su cui viaggiava la notte scorsa. Nella sua abitazione venivano inoltre trovati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, in particolare 24 grammi di marijuana. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale e il ragazzo denunciato a piede libero alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Brescia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, oltre che per aver violato il coprifuoco della normativa antiCovid.