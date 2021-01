Non è stata con le mani in mano l’amministrazione comunale di Gerre de Caprioli, durante la pausa natalizia delle scuole. A differenza delle superiori, dove vige la confusione più totale (domani, 7 gennaio ci sarà una nuova conferenza dei servizi per i presidi) il rientro dei bambini alle elementari è certo. E così a Bosco ex Parmigiano si sono attrezzati per migliorare la fruibilità dell’edificio scolastico: in particolare, sono stati sostituiti i serramenti delle aule del primo piano e del seminterrato, operazione resa possibile dal contributo a fondo perduto del bando FacciamoEcoScuola; ed è stata implementata la linea internet nelle aule con l’installazione di nuovi access point su tutti i piani del plesso, oltre al collegamento con la nuova fibra ottica che verrà terminato a breve. Un intervento quest’ultimo finanziato parzialmente dai fondi regionali per la fascia 0/6 anni. E’ il sindaco Michel Marchi a dare notizia di questi interventi dalla sua pagina Facebook, nella quale ringrazia il consigliere – supervisore dei lavori Roberto Gregori, l’attivista M5S Giuseppe Storti che ha proposto l’intervento sul bando FacciamoEcoScuola e la dirigente scolastica Barbara Azzali. gb