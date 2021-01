Dal 4 gennaio è in corso la dismissione delle serre comunali, da dove poco alla volta verranno tolti tutti i mezzi e materiali: dal primo gennaio infatti, addetti e servizi sono passati ad Aem. Dunque ogni cosa verrà trasferita in via Postumia e in via Persico e la sede storica delle serre comunali, vicino all’Ipercoop, resterà uno spazio vuoto.

Una condizione che non durerà a lungo: l’amministrazione comunale ha infatti intenzione di riempire parte dello spazio trasferendovi la sede della protezione civile di Cremona. L’area è molto vasta, con una superficie di circa 7000 metri quadrati.

Non verrà cambiata la destinazione d’uso, e quindi non diventerà una nuova area commerciale, ma resterà un’area di servizio di pubblica utilità, in cui si potranno insediare strutture operative che faranno interventi di pubblica utilità. A questo proposito l’amministrazione vuole aprire anche ai privati.

Silvia Galli