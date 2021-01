Riapertura delle scuole in sicurezza: questo quanto chiede il gruppo cremonese di Priorità Alla Scuola, che nella giornata di venerdì 8 gennaio (dalle 17 alle 18.30) scenderanno in piazza del Comune per una protesta in forma statica, a cui prenderanno parte docenti, studenti, genitori e cittadini, per chiedere “che le scuole vengano riaperte garantendo un avvio di screening programmati e periodici per tutta la popolazione scolastica” scrivono in una nota. “Questo per garantire al mondo della scuola di poter affrontare con mezzi adeguati la situazione attuale senza sacrificare il diritto primario dell’istruzione.

Chiediamo inoltre una coerenza comunicativa da parte del Governo e delle altre istituzioni, che possa favorire un clima il più sereno possibile evitando avvisi e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Chiediamo, ancora, l’impegno da parte di tutti per risolvere il problema trasporti che sembra essere ancora una questione spinosa e incompiuta oltre al reperimento di spazi utilizzabili per la scuola tra gli edifici di proprietà pubblica”.