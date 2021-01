Il Comune di Cremona ha predisposto una serie di bandi per l’erogazione di contributi a favore di varie categorie economiche, un’iniziativa che rientra nell’ambito delle politiche di sostegno messe in campo dall’Amministrazione Comunale con interventi finalizzati a ridurre l’impatto negativo determinato dalle misure urgenti per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Tra le attività volte ad una maggiore conoscenza e diffusione di questi bandi, in modo che gli interessati possano presentare le relative domane, oltre a coinvolgere le associazioni di categoria, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inviare una lettera ai commercialisti di Cremona nella quale sono evidenziati i bandi ancora attivi. Un modo questo per raggiungere anche quegli imprenditori e professionisti che non sono iscritti ad un’associazione e che hanno nel commercialista la figura di riferimento per il disbrigo delle pratiche inerenti le loro attività.

In particolare nella lettera sono citati il Bando pubblico per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a favore delle imprese che hanno aperto una nuova attività e per le agenzie di viaggio che scade l’11 gennaio prossimo, l’Avviso pubblico “Interventi straordinari per l’emergenza Coronavirus Covid-19 operatori sport e cultura”, anch’esso con scadenza 11 gennaio, il Bando Interventi straordinari per l’emergenza Coronavirus Covid-19 a sostegno dei giovani professionisti, prorogato al 20 gennaio. Viene inoltre segnalato il bando finanziato congiuntamente dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona a sostegno della ripresa delle attività del settore della liuteria cremonese e ridurre l’impatto negativo delle misure di contenimento attuate per fronteggiare l’emergenza Covid-19: in questo caso le domande vanno presentate dal 18 gennaio al 2 febbraio 2021.

Nella lettera viene infine specificato che i bandi completi e le modalità di presentazione delle domande possono essere scaricati dal sito del Comune di Cremona per quanto riguarda le prime tre misure, dal sito della Camera di Commercio di Cremona per il settore liuteria.