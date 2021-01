E’ Fabio Pecchia il nuovo allenatore della Cremonese. Il nome di Pecchia aveva preso consistenza con il passare delle ore, ma ora è ufficiale. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna, ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona (con cui ha conquistato una promozione in Serie A), Fukuoka e Juventus Under 23 con cui ha vinto nella passata stagione la Coppa Italia di Serie C. (l’articolo completo su CremonaSport)