Sabato 9 gennaio, come da disposizioni governative, la Lombardia, come tutto il territorio nazionale, sarà in zona arancione, pertanto il mercato di piazza Stradivari, piazza del Comune e vie limitrofe si svolgerà con la presenza di tutte le merceologie. Rimangono in vigore le specifiche misure per consentire lo svolgimento delle attività mercatali salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico delle persone.