C’è finalmente un progetto, dal valore complessivo di 1.870.000 euro (grazie agli stanziamenti del ‘Piano Marshall’ della Regione Lombardia), per la riqualificazione e il ripristino viabilistico di via dell’Annona, che a breve finirà sul tavolo della Giunta comunale per la condivisione e approvazione. Si tratta di mettere in sicurezza le aree più sensibili, con una ricostruzione completa.

In sostanza è previsto il rifacimento di tutti i passi carrabili sul Cavo Cerca, che sono complessivamente 4. Sono sostanzialmente dei veri e propri ponti, il più grande dei quali è situato tra Banca Intesa e l’ingresso del mercato Ortofrutticolo. C’è poi un secondo ponte che collega il piazzale al termine di di via Cardinale Massaia con Via dell’Annona. Infine vi sono due attraversamenti che alimentano passi carrai. Infine, il progetto prevede il rifacimento del tratto di copertura del Cavo Cerca a ridosso della rotatoria su via Mantova: si tratta di quell’ampia area che attualmente è chiusa al traffico, comportando la restrizione dello sbocco sulla rotonda.

Le tempistiche sono piuttosto serrate: serviranno almeno 6 mesi per completare il progetto in tutte le sue parti, con l’ipotesi di far partire i lavori entro l’autunno.

lo stanziamento previsto dalper il Comune di Cremona, che consentirà, entro il 2021, di avviare i lavori per la completa riapertura della strada, chiusa al traffico pesante e con forti limitazioni ormai da 2 anni.

Laura Bosio