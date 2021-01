Un bar con 13 clienti al suo interno, intenti a consumare bevande, in uno dei giorni rossi, il 6 gennaio: è finito così nei guai il titolare di un locale di via Biasini a Soresina, un 52enne di Orzinuovi residente in paese. I Carabinieri, intervenuti intorno alle 10.30 durante un controllo di routine, hanno appurato la situazione e hanno stabilito la chiusura temporanea per giorni, come previsto dal Dpcm del 3 dicembre 2020.

Alle 13 persone intente a consumare bevande è stata invece elevata sanzione per non aver rispettato la distanza interpersonale prevista dalla normativa antix-covid.