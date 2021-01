Momenti di paura in A21 poco dopo le 10, dove un’auto è finita fuori strada poco dopo del casello di Cremona, in direzione Piacenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, che hanno soccorso il conducente, rimasto ferito in modo serio, ma per fortuna non in pericolo di vita. Per agevolare i medici e gli infermieri sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cremona, che si sono anche occupati di mettere in sicurezza il mezzo. Le operazioni di soccorso hanno comportato il formarsi di code di circa due chilometri in direzione Castelvetro.

Laura Bosio