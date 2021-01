Vbc Èpiù Casalmaggiore –Savino del Bene Scandicci 1-3 [18-25; 25-17; 22-25; 21-25]

CASALMAGGIORE – Stufi 8, Sirressi, Bonciani, Montibeller 20, Maggipinto, Melandri 8, Vanzurova, Ciarrocchi, Marinho, Bajema 12, Kosareva 15.

All: Parisi, Piazzese.

SCANDICCI – Vasileva 12, Malinov 3, Popovic 9, Pietrini 10, Merlo, Lubian 9, Carocci, Cecconello, Samadan, Drewniok 10, Bosetti 1, Courtney 19, Camera.

All: Barbolini, Beltrami.

Un’altra sconfitta nella seconda partita casalinga consecutiva per la Vbc Casalmaggiore, che contro Savino del Bene Scandicci mette in campo un bel gioco ma si lascia poi confondere, consegnando la vittoria nelle mani delle avversarie, per 3-1. [leggi l’articolo completo su CremonaSport].