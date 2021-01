Sul tema della scuola e delle polemiche sollevatesi da più parti per il rinvio del ritorno sui banchi, arriva il monito del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “In questo momento siamo in zona arancione ma con dati che ci pongono molto vicini a quella rossa, secondo i parametri stabiliti a livello centrale”. Questo significa che “se la settimana prossima passassimo in zona rossa, la scuola dovrebbe comunque restare chiusa”. Dunque il rinvio è stato anche un modo per prendere tempo e non riaprire le scuole per una sola settimana, per po dover magari richiudere.

“Ieri ci siamo confrontati con i sindaci dei capoluoghi, che hanno riconosciuto questa necessità” ha sottolineato Fontana. “Ho sempre dichiarato che è necessario consentire le lezioni in presenza, ma in questo momento l’evoluzione della pandemia deve indurre a estrema cautela. Tanto più che i dati epidemiologici della fascia d’età tra i 14 e i 19 anni è alta: molti ragazzi positivi, sebbene pauci-sintomatici o addirittura asintomatici, sono vettori di trasmissione del virus”.

Laura Bosio