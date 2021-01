E’ stato riscontrato un focolaio da Covid presso la Casa Serena di via Aselli a Cremona, la casa di riposo per signore anziane. Subito informata l’Ats Val Padana che, pur non avendo in capo la struttura di via Aselli, si è subito attivata per affrontare il problema. Presto per determinare esattamente quanti ospiti risultano positivi al coronavirus, ma si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI