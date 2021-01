Grave fuori strada questa mattina poco prima delle 8 circa a Genivolta sulla provinciale per Soresina. Il conducente dell’auto, un 24enne, ha perso in controllo, ribaltandosi e finendo nel campo laterale. Vista la gravità delle ferite, è stato allertato l’elisoccorso di Brescia, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Cremona, dove si trova ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dalla pattuglia della Polizia Stradale di Pizzighettone.