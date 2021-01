Sono 46 i nuovi casi positivi a Cremona, 1.431 in Lombardia, a fronte di 13.356 tamponi effettuati (10,7% il tasso di positività). Calano i ricoverati, che sono in totale 3.522 (-76), ma aumentano i pazienti in terapia intensiva, 462 (+3). Il numero delle nuove vittime è pari a 62, per un totale complessivo di 25.849.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 434 di cui 142 a Milano città;

Bergamo: 75;

Brescia: 289;

Como: 135;

Cremona: 46;

Lecco: 43;

Lodi: 20;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 74;

Pavia: 29;

Sondrio: 6;

Varese: 181.