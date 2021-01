“Dedichiamo questo gesto a chi non c’è più, a chi ha pianto, a chi ha sofferto, a chi ha pregato, a chi ha lottato”: la Croce Rossa di Cremona ha condiviso sui social un collage fotografico che mostra i momenti in cui 16 volontari e dipendenti si sottopongono al vaccino anti-Covid. La campagna vaccinale per loro è iniziata lo scorso 27 dicembre, il “Vax day”, quando alcuni componenti del comitato cremonese della Croce Rossa sono stati scelti per rappresentare le associazioni di volontariato del territorio. Tra il 9 e il 10 gennaio si sono poi vaccinate 70 persone tra volontari e dipendenti e nei prossimi giorni altre ancora riceveranno la prima dose del vaccino contro il coronavirus. “Questo gesto vuole essere il simbolo della nostra lotta a questo virus, che non finisce qui, e anche un segno di responsabilità verso tutti coloro che ci affidano i loro cari ogni giorno – si legge nel post pubblicato su Facebook – Noi ci siamo e ci saremo. Sempre. Da oggi con un’arma in più”.