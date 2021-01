Si mantengono stabili a 72 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona, per un numero di tamponi di 26.535. L’indice di contagio si è leggermente abbassato, arrivando all’8,3%. 2.205 i casi in Lombardia, di cui 97 debolmente positivi.

Scendono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 466, e scendono di 13 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.601 ricoverati. I decessi scendono a 68.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 518 contagi, di cui 186 in città, Bergamo 86, Brescia 326, Como 198, Lecco 63, Lodi 69, Mantova 196, Monza e Brianza 137, Pavia 174, Sondrio 53 e Varese con 270. I guariti/dimessi sono 1.083.