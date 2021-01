Sono 55 i nuovi positivi registrati oggi in provincia di Cremona, 1603 in tutta la Lombardia. La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è del 6. Si abbassa sia il numero di ricoverati in terapia intensiva, di due unità; sia quello dei ricoveri ordinari, per 54 persone. I morti in Regione sono 65.

Oggi in Italia si registrano 12.415 nuovi casi su 211.078 test eseguiti, il 5,9%. Le vittime sono 377. Il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è di 2.503 (-17 da ieri). I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono in totale 22.757 (-27). Sono 16.510 i guariti nelle ultime 24 ore, che così salgono a quota 1.745.726, mentre gli attualmente positivi scendono a 553.374 (-4.343).

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di sabato 16 gennaio, sono state effettuate 10.070 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 175.593 somministrazioni dall’inizio della campagna, raggiungendo il 74,8% delle dosi finora disponibili.