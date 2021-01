Spettacolare incidente, sabato sera dopo le 20 in via Ruggero Manna, all’incrocio con via dei Tribunali: coinvolte due auto, una Jeep Renegade e una Golf. L’impatto ha fatto uscire di strada la Golf che è andata a schiantarsi contro l’abside della chiesa di Santa Lucia. A bordo un uomo di 39 anni che è stato soccorso dai medici del 118 e portato in ospedale. Non ha riportato gravi lesioni. Sul posto anche gli agenti della polizia che si sono occupati dei rilievi. Danni ingenti al veicolo che nell’impatto ha perso vari pezzi nello spazio prospicente l’abside. L’area è stata transennata e lo rimarrà fino al recupero completo delle parti dell’automobile.