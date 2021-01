Mentre il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si sta attivando per presentare ricorso alla zona rossa in tutta la Lombardia, diversi sindaci, tra cui Gianluca Galimberti, hanno scritto sia a Fontana sia a Speranza per chiedere di far valare la possibilità di differenziazione territoriale anche all’interno della stessa Regione, soprattutto in province, come Cremona, dove i numeri rimangono bassi.

Una possibilità concreta, come ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista, rilasciata al quotidiano La Provincia di Como.

“Credo che uno sforzo che potrebbe essere fatto è quello di produrre un’analisi epidemiologica provinciale molto dettagliata, la più completa possibile, che sia poi discussa dalla cabina di regia del monitoraggio, dove siedono rappresentanti del ministero della Salute, dell’Iss e delle regioni, compresa la Lombardia” evidenzia.

Questo significa che in una realtà come Cremona, dove l’andamento del contagio rimane decisamente contenuto, sarebbe auspicabile un allentamento delle misure.

Una soluzione prevista anche dal Dpcm: “Lo dice in maniera molto chiara, nei commi di due articoli: d’intesa col presidente della Regione vi è la possibilità, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, di una ‘esenzione’ dalle misure più stringenti” si legge ancora nell’articolo.

Laura Bosio