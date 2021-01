C’è anche un’azienda del Cremonese, l’Azienda Agricola Bettella, nella shortlist dei quindici candidati europei – di cui 3 italiani – che concorrono per il prestigioso riconoscimento “Respected by Gaggenau 2021″, promosso dall’omonima azienda, e che si sono distinti nei campi della cucina e della gastronomia, della viticoltura e del design.

Il premio rappresenta l’impegno di Gaggenau nel sostenere e collaborare con quegli artigiani per i quali la qualità è al primo posto. Le candidature sono state valutate dal Global Curator Board, composto da Sven Baacke, Head of Design di Gaggenau, Sarah Abbott MW, esperta di viticoltura, e Tom Parker Bowles, critico culinario.

Alla guida di questa autorevole giuria anche il Dr. Peter Goetz, Global Managing Director di Gaggenau. Il board ha quindi scelto dalla rosa iniziale di candidati i 15 finalisti che compongono la shortlist.

L’azienda agricola Bettella è produttore di carni e salumi di puro suino extra pesante secondo la filosofia Maiale Tranquillo. “Azienda Agricola Bettella e Mieli Thun sono due realtà che ho voluto proporre perché condividono entrambe un grande rispetto per l’ambiente e la materia prima di altissima qualità” commenta la curatrice Anna Morelli, direttore di Cook_Ink.

“I prodotti di Salumi Bettella fin dalle origini, nel 2010, sono realizzati con procedimenti che non perseguono lallevamento intensivo ma anzi ricercano un metodo più etico, diventando un esempio di rispetto: il nome “Maiale tranquillo” non è soltanto un marchio ma una vera filosofia di vita”.

Tra i quindici finalisti saranno poi scelti i tre vincitori del premio Respected by Gaggenau 2021 – uno per ognuno dei tre ambiti, ossia gastronomia, viticoltura e design. I tre vincitori diventeranno partner ufficiali del marchio a livello globale e per ognuno di essi Gaggenau realizzerà un pacchetto di comunicazione a sostegno del loro business, con un servizio fotografico e un video in grado di mettere in luce le rispettive attività, presentandole al raffinato pubblico del brand.